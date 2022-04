Taylor Lautner, de 30 anos, marcou presença no evento CMT Music Awards, que decorreu na noite de segunda-feira no Nashville Municipal Auditorium, em Nashville.

O ator, conhecido por ter dado vida a Jacob Black nos filmes 'Crepúsculo', surgiu ao lado da namorada na red carpet, o que causou espanto na imprensa internacional.

Sempre discreto em relação à sua vida privada, são raras as ocasiões em que Taylor Lautner surge junto de Taylor Dome - enfermeira com quem namora desde 2018.

Espreite a galeria para ver as melhores imagens do casal no evento.

