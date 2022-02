A relação entre Bruno de Carvalho e Liliana Almeida continua a ser o grande destaque dentro da casa do 'Big Brother Famosos' e não deixou de ser abordada durante um jantar que reuniu os quatro nomeados da semana: Jaciara, Liliana, Jorge Guerreiro e Kasha.

Nesta ocasião mais intimista, a brasileira aproveitou para deixar claro que não acredita no futuro da relação porque considera o ex-presidente do Sporting demasiado controlador.

"O Bruno não tem nada a ver contigo. [...] Ele quer meter-te dentro de uma gaiola, numa prisão", atirou.

E acrescentou: "O teu espírito é muito livre para uma pessoa que quer dizer com quem tu vais andar, com quem tu vais falar".

Liliana negou esta tese e afirmou que Bruno de Carvalho "nunca lhe disse isso", mas Jaciara não desistiu da sua opinião: "Ele não fala com a boca, mas fala com o olhar e com as atitudes dele".

Concorda com a ex-companheira de Deco?

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TVI (@tvioficial)

Leia Também: Ana Garcia Martins 'arrasa' Bruno de Carvalho. "Comportamento perigoso"