Bruno de Carvalho e Liliana Almeida conheceram-se no 'Big Brother Famosos' e foi dentro do reality show que deram início a um romance intenso, que acabou em casamento.

Na época, era público que a cantora tinha fora do programa uma namorada. A relação acabou por terminar tendo em conta o envolvimento com o antigo presidente do Sporting.

O que muitos não sabiam é que também Bruno de Carvalho tinha uma relação quando começou a namorar com Liliana Almeida.

"Quando entrámos aqui nesta casa, eu tinha um relacionamento e a Liliana tinha um relacionamento", contou o DJ e empresário no 'Secret Story - Desafio Final', onde participa atualmente.

"Como é que acabaste?", quis saber Sandrina. "Olha, à vista de toda a gente", reagiu Bruno de Carvalho.

Apesar de terem chegado a casar-se, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida separam-se dois anos depois do enlace.

