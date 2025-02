Esta domingo, 23 de fevereiro, Liliana Almeida relembrou um marco importante para si.

"Hoje, dia 23 de fevereiro de 2025, faz 365 dias que escolhi o lado certo de mim mesma", começou por escrever na publicação de Instagram.

"Talvez seja a data mais importante da minha vida. Mais do que o meu próprio aniversário. Há um ano, fiz uma escolha: cuidar de mim como nunca antes. E todos os dias desde então, dediquei-me a isso".

"O que aconteceu foi um milagre, mas não um acaso. Eu quis. Eu entreguei-me ao processo. Eu fiz acontecer. Disseram-me que não seria fácil, mas que valeria a pena. E tinham razão. Acordar todos os dias a sentir-me viva e presente é um milagre que nunca mais tomarei por garantido", prosseguiu. "O processo dói, mas transforma. Só precisas de querer".

Recorde-se que Liliana Almeida foi concorrente no programa 'Big Brother Famosos'. A seguir a esta participação, casou-se com Bruno de Carvalho, também concorrente, com quem manteve uma relação entre setembro de 2022 e junho de 2024. Desde então, a cantora tem-se dedicado a 'recomeçar', tendo regressado à casa dos pais, no Algarve, e mergulhado na área da terapia holística.

