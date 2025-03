Bruno de Carvalho teve oportunidade de, dentro da casa do 'Secret Story - Desafio Final', homenagear Liliana Almeida e não deixou escapar a hipótese de o fazer.

No dia de aniversário da ex-mulher, o DJ e empresário foi convidado a ter um jantar especial - recordando aquele que teve quando esteve no 'Big Brother' com a cantora.

"Porque eu acho que a pessoa hoje merece, vou sentar a pessoa e vou sentar-me a mim e dizer: parabéns, Liliana, por mais um aniversário", disse, sentando-se numa mesa com dois pratos e duas cadeiras.

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho, recorde-se, conheceram-se aquando da participação de ambos no 'Big Brother Famosos'. Casaram-se depois de abandonarem o reality show, mas acabaram por divorciar-se dois anos depois (em 2024).

