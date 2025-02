Os ânimos ficaram ao rubro no 'Secret Story - Desafio Final' devido a uma troca de farpas entre Bruno de Carvalho e Inês Morais. Tal aconteceu no 'Especial' com Cláudio Ramos desta quarta-feira, dia 19.

"Diz coisas e depois não concretiza nada, são sempre os argumentos da Inês, fala mais alto que os outros todos não tendo argumentação nenhuma. Não consigo perceber por que as pessoas da casa dizem que tem poder de argumentação, eu nunca vi poder nenhum e isto não tem a ver com o jogo. Fico estarrecido com as coisas que a Inês diz, que é falar alto e dizer que os outros todos não têm jogo", começou por atirar o antigo presidente do Sporting.

"A Inês, a par do Miguel, não tem educação, não tem respeito e percebi hoje que também tem uns toques de jogo de mentira, que é lançar para o ar umas coisas (...) que depois quando é conversado e perguntado a cada uma das pessoas, como é que a Inês se defende: 'mas para mim é'!", acrescentou.

Não ficando indiferente a tais acusações, Inês defendeu-se: "Acredito que nem sempre tenha as melhores atitudes aqui em casa, está tudo bem, mas com ele vi uma situação em que errei, todas as outras foram o meu poder de argumentação que o melindrou. A partir do momento em que converso com ele ou lhe dou o meu ponto de vista, ele não concorda, não aceita e faz disto um bicho de sete cabeças".

