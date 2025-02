Vânia Sá esteve hoje, dia 19, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes do apresentador na TVI.

Tendo sido expulsa do 'Secret Story - Desafio Final' onde foi concorrente, a empresária afirmou que tão depressa não quer voltar a participar num programa assim, explicando o porquê.

"Ficou o facto de poder viver isto com 31 [anos], porque não sabia se iria ser convidada. No último 'Desafio' queria ter sido convidada, porque havia lá duas figuras a jogar imenso e eu estava com aquele bichinho. Nunca achei que iria ser convidada outra vez e fica aqui o aviso: não me convidem novamente, por favor", atirou.

"Só se daqui a uns anos precisar de publicidade", disse ainda, deixando Goucha a rir.

"Prefiro que não me liguem, porque é muito difícil dizer que não", disse por fim, notando que é difícil deixar de estar em contacto com o público.

Veja aqui o momento.

