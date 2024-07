O pai de Bruno de Carvalho comemorou 90 anos de vida esta quarta-feira, dia 24 de julho, e o ex-presidente do Sporting não deixou passar em branco este dia único.

"Hoje não vou apenas comemorar os 90 anos do meu pai. Vou comemorar os 90 anos de uma pessoa que disse 'eu quero chegar aos 90 anos'. E é esta força de vontade, esta força de viver que a mim me encanta todos os dias e que me dá lições", começou por dizer Bruno de Carvalho num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Espero que esta lição possa ser passada para todos vocês. Na vida não podemos dar sempre desculpas porque ninguém decidi a não ser nós. Ninguém escolhe a não ser nós. Escolham sempre bem", completou. Veja o vídeo na galeria.

