'A Pipoca Mais Doce' esteve a comentar a relação do ex-presidente do Sporting com Liliana.

No 'Última Hora', da TVI, como é habitual, os comentadores estiveram a falar do 'Big Brother Famosos' e o casal Bruno de Carvalho e Liliana continua em destaque. Ao falar da relação do ex-presidente do Sporting com a artista, 'A Pipoca Mais Doce' afirmou que Bruno de Carvalho tem "isolado Liliana" "Ele basicamente quer isolar a Liliana, afastá-la de toda a gente da casa e com isto conseguir manipulá-la e fazer dela o que ele bem entende. O que é um comportamento, a meu ver, absolutamente perigoso", acrescentou. "A forma como o Bruno fala com a Liliana, o comportamento que ele tem para com ela é, a meu ver, doentio, obsessivo, manipulador, controlador. Não percebo mesmo. Como é que a Liliana não consegue sair dela mesma e ver onde é que está metida. Isto pode ser o princípio de uma coisa muito mais grave", salientou. Mas não ficou por aqui e frisou: "Acho que o que se está aqui a passar absolutamente grave e perigosíssimo. E acho que não podemos estar a normalizar, de todo, o que se está a passar, porque isto é um passo para que esta relação se torne uma coisa muitíssimo mais grave. Espero que não. Espero que a Liliana cá fora, que a família e os amigos a tirem desta relação", concluiu. Leia Também: "Já foste subornada pela família de um concorrente?". 'Pipoca' responde