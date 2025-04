"Sempre achei insultuoso as pessoas terem esta ideia de que as mulheres não se dão bem e os homens sim", afirmou a atriz Jean Smart, de 72 anos. Quando estava a fazer a série 'Designing Women', nos anos oitenta, essa era uma pergunta constante, porque se tratava de quatro mulheres em estúdio.

"Eu respondia, vocês perguntam isso ao elenco de 'Barney Miller'? Acho isso muito bizarro", contou Jean Smart.

A atriz falou desta ideia, que considera estranha, porque o regresso da série de comédia 'Hacks', cuja quarta temporada estreia hoje na Max Portugal, vai mostrar um embate feroz entre a sua personagem Deborah Vance e a argumentista Ava Daniels (interpretada por Hannah Einbinder).

"Ainda me surpreende que consigam encontrar formas de manter esta dinâmica a evoluir, porque acho que é esta relação que diverte a audiência", explicou Jean Smart. "Está cada vez melhor. E mais maldoso e desagradável", gracejou.

A cocriadora Lucia Aniello disse que mostrar as duas personagens no ambiente de um escritório foi um desafio "fresco e divertido", onde podiam pô-las a discutir sobre a máquina do café e em colisão com os recursos humanos. É um cenário que quase toda a gente conhece mas não associa a comediantes.

"Sentimos que era uma boa adição em cima de terem de montar um programa do zero", referiu Aniello. "E claro, lidar com o descalabro da chantagem".

Essa virada do jogo no final da terceira temporada, quando Ava chantageia Deborah, mostrou um novo lado em que ela que se viu forçada a usar os mesmos métodos implacáveis, considerou Hannah Einbinder. "Tem sido muito bom jogar como adversárias", disse a atriz.

O ator e cocriador Paul W. Downs, que dá vida a Jimmy na série, falou da grande mudança na temporada: Deborah Vance finalmente consegue o seu próprio 'talk show', sonho que tinha há décadas.

"Sempre soubemos que queríamos que a Deborah conseguisse o que queria", afirmou. "Mas esta é uma série sobre os momentos atrás da cortina, por isso há o drama e a comédia que acontece nos bastidores dos programas de final da noite".

Downs também falou de como o entretenimento está saturado de heróis com o mesmo perfil, o homem branco heterossexual, e os criadores queriam que isto fosse diferente. As protagonistas são uma mulher de 72 anos e uma jovem argumentista lésbica que se envolve em cenas escaldantes.

"Sinto que é um exercício de empatia poder ver personagens que são diferentes de nós", disse Downs. "Muitas destas histórias foram deixadas de lado. As mulheres comediantes não tiveram as mesmas oportunidades e elogios dos homólogos masculinos", salientou.

Jean Smart disse não querer ser vista como aquela que carrega a bandeira das mulheres atrizes de terceira idade. "Mas é bom poder interpretar alguém que tem as mesmas esperanças, sonhos e desejos de quem tem 30 anos", afirmou, lembrando que é algo que se vê pouco em televisão.

Lucia Aniello anuiu: "As pessoas mais velhas são engraçadas e sexy e todas as coisas, e penso que a Jean contribuiu para um novo enquadramento desta narrativa".

Desta vez com dez episódios, que estreiam semanalmente no serviço de streaming Max, a temporada 4 é a última oportunidade de ver a grande mansão de Deborah Vance em Altadena: o edifício ardeu nos incêndios destrutivos de Los Angeles em janeiro e, além da fachada, não resta muito dele.

'Hacks' é uma das séries de comédia de maior sucesso da HBO, tendo vencido várias estatuetas na temporada de prémios de 2025.

