Jenna Dewan usou as redes sociais para partilhar fotografias dos dois filhos no primeiro dia de aulas.

Mãe de Everly, de 10 anos - fruto do seu anterior casamento com o ator Channing Tatum - e de Callum, de três - da sua relação com Steve Kazee -, a atriz mostrou dois momentos distintos desta nova etapa na vida dos filhos.

Se nas duas primeiras fotografias cada uma das crianças aparece sorridente à porta de casa com a mochila, na última foto pode ver-se o mais novo a chorar, de joelhos no chão, com a mochila à sua frente.

"Instagram vs realidade, edição 'regresso às aulas'. Se os professores dos meus filhos estiverem a ver isto, obrigada", escreveu a atriz.

