Channing Tatum e Jenna Dewan finalizaram o seu divórcio seis anos após a separação.

Os detalhes do acordo foram mantidos em segredo, contudo o Page Six conseguiu confirmar - através de documentos judiciais - que ambas as partes aceitaram renunciar a pensão conjugal e a encontrarem-se em privado com um juiz na eventualidade de conflitos futuros.

Os atores têm 45 dias para concordar ou sugerir alterações em relação às pensões para a filha.

Tatum, de 44 anos, e Dewan, de 43, são pais de Everly, de 11 anos.

Recorde-se que foi a atriz a pedir o divórcio em 2018, após nove anos de casamento. O antigo casal conheceu-se em 2006 nas gravações do filme 'Step Up', ficando noivo em 2008. O casamento realizou-se no ano seguinte.

Leia Também: Apaixonados, Condessa e Luisinha partem para destino paradisíaco