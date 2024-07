Jenna Dewan surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com imagens desta 'nova' vida.

A mamã, que viu nascer o terceiro bebé no passado mês de junho, publicou novas fotografias em que aparece junto da família, incluindo uma imagem com todos os filhos.

De recordar que a estrela de 'Step Up', de 43 anos, deu as boas-vindas a Rhiannon Lee Kathryn no dia 14 de junho, fruto da relação com Steve Kazee, com quem tem ainda em comum o filho Callum. A atriz é também mãe de Everly, filha mais velha que nasceu do casamento anterior com Channing Tatum.

Leia Também: Jenna Dewan e as imagens da nova vida como mãe de três filhos