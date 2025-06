A Padthaiwok abriu recentemente o seu primeiro restaurante físico em território português, no ArrábidaShopping, em Vila Nova de Gaia. A marca internacional, especializada em comida tailandesa, passa a integrar a zona de restauração do centro comercial, com um espaço de mais de 200 metros quadrados distribuídos por dois pisos.

O restaurante funciona em formato de food court e adota o conceito “Thai Street Food”. A ementa, sob o mote “sabores que não pedem permissão”, inclui o prato tailandês Padthai original, disponível a partir de 7,90€, caris desde 9,50€, Thai Bowls por 13,90€, saladas e um menu infantil com o valor de 10,50€. Os pratos são confecionados no momento e podem ser personalizados com ingredientes extra.

No dia 6 de junho, entre as 13h00 e as 13h30, terá lugar uma degustação gratuita junto ao restaurante, permitindo aos visitantes experimentar alguns dos produtos da marca.

A Padthaiwok foi concebida com o modelo de “Thai Noodle Bar” e apresenta uma fusão de pratos representativos da gastronomia tailandesa. A abertura no ArrábidaShopping marca a entrada física da marca em Portugal.