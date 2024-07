Jenna Dewan foi mãe pela terceira vez no passado mês de junho e vive uma nova fase da sua vida.

No Instagram, a atriz, de 43 anos, tem vindo a partilhar imagens dos seus dias após a chegada do bebé, e este sábado, dia 6 de julho, voltou a fazê-lo.

Jenna Dewan publicou um conjunto de imagens onde podemos ver a mamã, o bebé, o pai do menino, Steve Kazee, o filho mais velho do casal, Dewan, de quatro anos, e a pequena Everly, de 11 anos, em videochamada. De recordar que a menina é filha da atriz e do 'ex' Channing Tatum.

