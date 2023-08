Jenna Dewan deu uma entrevista à revista People onde falou, entre outros temas, sobre os gostos e aptidões da filha, Everly, de 10 anos, fruto da sua anterior relação com Channing Tatum.

A atriz, de 42 anos, revelou que a menina se interessa por maquilhagem e é algo para o qual tem talento.

"Ela está em trailers de maquilhagem comigo no trabalho desde que tinha... eu tenho fotos dela com seis semanas de idade comigo, porque eu estava a gravar 'Witches of East End' e ela estava no trailer comigo", contou Dewan sobre os primeiros contactos da filha com o mundo da maquilhagem.

"Há uma parte dela que está interessada e ela é muito boa. Tem um pequeno conjunto de maquilhagem que eu lhe dei e tem muito jeito", continuou.

"Na verdade, vou pedir que ela faça minha maquilhagem. É uma ótima ideia! É divertido para ela. Ela ainda tem 10 anos, então é jovem e gosta de outras coisas também. [No que respeita a maquilhagem] ela adora sombra de glitter, assim como eu. Isto é uma coisa que lhe tem vindo naturalmente", acrescentou Jenna na mesma entrevista.

