Channing Tatum confessou que será difícil lidar com o momento em que a sua filha tiver idade para ver 'Magic Mike', um dos seus filmes de maior sucesso.

O artista, de 44 anos, falou do assunto no programa 'Late Night with Seth Meyers'.

Recordando o momento em que levou Everly, de 11 anos, fruto do anterior relacionamento com Jenna Dewan, a um concerto de Taylor Swift, o ator notou: "Ver com a minha filha é muito diferente, porque tens de te deixar levar. Dancei como nunca".

"Isso é bastante vindo de ti", respondeu Meyers, lembrando a performance do ator no filme.

"Bem, também tens de te certificar que não danças dessa forma. Não houve nada disso", acrescentou entre risos. "Sou tão grato por ela não saber como eu danço", destacou.

Para Tatum será "horrível" quando a filha descobrir como sabe dançar.

Ao ouvir, o apresentador brincou, referindo que os papéis de pai e filha se irão inverter quando esta vir 'Magic Mike'. "Chegas a casa e ela vai estar à espera do género: 'precisamos de falar'".