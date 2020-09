Hulk não podia estar mais apaixonado pela atual companheira, sobrinha da ex-mulher. Ainda este sábado, Camila Ângelo completou mais um ano de vida, data que o jogador não resistiu em destacar na sua página de Instagram.

"Tu ensinaste-me o que é amar de verdade e, acima de tudo, o que é ser amado. Não tenho dúvidas quanto ao que desejo para mim de agora em diante: uma vida ao teu lado. Feliz aniversário, meu Amor. Amo-te, minha pequenina", escreveu o futebolista na legenda das imagens que publicou na rede social.

Recorde-se que o casal começou a namorar no ano passado, meses depois de Hulk se separar de Iran Ângelo, com quem esteve casado durante 12 anos e com quem tem três filhos em comum.

