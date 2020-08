Foi no final do ano passado que Hulk esteve nas 'bocas do mundo' ao terminar o casamento de 12 anos com Ian Ângelo, assumindo, no mesmo mês, o namoro com a sobrinha da ex-mulher, Camila Ângelo.

Seguiram-se meses de grande mediatismo. O casal não escapou às duras críticas nas redes sociais, mas as opiniões alheias nada abalaram o romance.

Passados nove meses, a dupla mostra-se cada vez mais apaixonada, como se pode ver na última publicação do jogador nas redes sociais.

"O que DEUS uniu, ninguém tem o poder de separar! Nisso eu acredito com todo o meu coração e com toda a minha vida. Por isso, sigo tão tranquilo, sei que nada nos pode atrapalhar e que todos os nossos sonhos se realizarão.Amo-te", afirmou o craque brasileiro.

Vale referir que do Hulk e a ex-companheira têm três filhos em comum - Ian, de dez anos, Tiago, de oito, e Alice, de seis.

