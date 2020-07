Hulk Paraíba volta a estar no centro da polémica no Brasil. Depois de o jogador de futebol ter deixado a mulher para passar a namorar com a sobrinha da mesma, este volta a dar que falar na imprensa... e não pelos melhores motivos.

De acordo com vários meios de informação locais, duas irmãs de Hulk estão a receber apoio financeiro do governo por enfrentarem dificuldades económicas devido à pandemia de Covid-19.

Um dos apoios em questão é destinado a mães que vivem sozinhas com os filhos.

A motivar a discussão está o facto de o jogador de futebol ter atualmente um salário de nove milhões de doláres mensais (cerca de um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil euros).

