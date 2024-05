Na semana passada, o príncipe Harry viajou até Londres, Inglaterra, para celebrar o 10.º aniversário dos Invictus Games, competição desportiva criada pelo duque dedicada aos veteranos de guerra.

Conforme noticia o Sunday Times, o rei Carlos III terá oferecido ao filho uma das residências reais para pernoitar enquanto estivesse no Reino Unido.

O duque de Sussex, contudo, recusou a oferta e preferiu ficar hospedado num hotel.

Durante a sua curta estadia no país, Harry não teve a oportunidade de se encontrar com o pai, dada a preenchida agenda do soberano.

Leia Também: Novo cargo de William foi um 'golpe' para Harry. O motivo