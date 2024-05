Esta segunda-feira, 13 de maio, o rei Carlos III e o príncipe William estiveram juntos no Centro de Viação do Exército em Middle Wallop, Hampshire, Inglaterra.

Este compromisso teve uma importância acrescida uma vez que aconteceu na sequência da nomeação de William para o cargo de Coronel-Chefe do Corpo Aéreo do Exército.

A nomeação, conforme destaca a revista Vanitatis, foi um 'golpe' para Harry, tendo em conta que foi neste regimento que o filho mais novo do soberano aprendeu a pilotar e com ele serviu no Afeganistão.

Para além disso, o duque de Sussex terá ficado a par do assunto durante a viagem que fez na semana passada a Londres, a propósito do 10.º aniversário dos Invictus Games, competição por este criada dedicada aos veteranos feridos em guerra.

