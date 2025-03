O príncipe William está de visita à Estónia, mais propriamente a uma base militar a 128 quilómetros da fronteira russa.

O marido de Kate foi ter com as tropas britânicas e europeias e apareceu com a boa disposição que o caracteriza.

O príncipe de Gales vestiu a farda e a boina pertencentes ao seu cargo de Coronel-Chefe do Regimento Mércio (é um regimento de infantaria do exército britânico), andou num tanque e participou num exercício de treino.

O Reino Unido mandou para a Estónia 900 militares e outros tantos para a Polónia, já que existe uma ameaça crescente a estes países devido à proximidade com a Rússia.

