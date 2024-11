William juntou-se às Welsh Guards esta terça-feira, dia 26 de novembro, para um treino militar na base de Salisbury Plain, Inglaterra.

O príncipe de Gales, de 42 anos - que se tornou coronel deste regimento militar no ano passado - surgiu com farda, devidamente camuflado, para acompanhar o 1.º Batalhão.

As Welsh Guards, note-se, ocupam posições fundamentais em eventos de grande relevância para a realeza, como foi o caso do funeral da rainha Isabel II e da coroação do rei Carlos III.

"Foi um treino decente, não foi? É bom voltar a sair. É bom sair das cerimónias, não é? Vocês já tiveram a vossa dose", notou William.

