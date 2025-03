Kate Middleton e o príncipe William marcaram presença num jogo de rugby, no sábado, dia 15 de março.

Os príncipes de Gales estiveram no Principality Stadium para ver o jogo entre o País de Gales e Inglaterra. E enquanto William esteve a apoiar o País de Gales, Kate apoiou Inglaterra.

Antes do início da partida, relata a People, o casal real encontrou-se com jogadores lesionados apoiados pelo Welsh Rugby Charitable Trust, do qual William também é patrono. A instituição de caridade foi criada em 1972 como um recurso para atletas que se magoam gravemente enquanto jogam rugby no País de Gales e suas famílias.

De referir também que enquanto William é patrono da Welsh Rugby Union (seleção de rugby do País de Gales), Kate apoia a Rugby Football Union (da Inglaterra). O que causa alguma rivalidade saudável entre o casal.

No ano passado, recorde-se, os príncipes de Gales não marcaram presença no torneio porque Kate Middleton estava a recuperar do cancro.

