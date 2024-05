O príncipe Harry regressou esta semana ao Reino Unido para a celebração do 10.º aniversário dos Invictus Games, competição desportiva criada pelo próprio dedicada aos veteranos de guerra.

A celebração aconteceu na Catedral de São Paulo, Londres, esta quarta-feira, 7 de maio.

Assim que terminou, o príncipe deixou de imediato o país para ir ter com a mulher, Meghan Markle, para uma viagem à Nigéria.

O casal terá sido convidado pelo Chefe de Defesa, o cargo militar mais elevado do país, que Harry conheceu no Invictus Games no passado mês de setembro.

