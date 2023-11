A música portuguesa ficou de luto no dia 19 de novembro com a morte de Sara Tavares. A cantora perdeu a vida aos 45 anos, no passado domingo, após uma luta de mais de uma década contra um tumor cerebral.

As reações à partida da tão acarinhada artista multiplicaram-se nas redes sociais. Várias personalidades quiseram deixar palavras em sua homenagem, inclusive o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e outras figuras públicas.

Na onda de tributos destacaram-se ainda nomes como Luísa Sobral, Márcia, João Pedro Pais, Manuel Luís Goucha e Bruno Nogueira.

Contudo, entre as homenagens, a de Catarina Furtado - que faz parte da história de Sara Tavares, uma vez que apresentava o programa 'Chuva de Estrelas' onde o seu talento foi descoberto - destacou-se pela sua particular emoção.

Posteriormente, no programa 'A Nossa Tarde', na RTP, a apresentadora revelou que o estado da cantora era grave e que esta já "não conseguia comunicar".

"Ia sempre compondo, escrevendo, porque nos últimos tempos ela já não conseguia comunicar através da palavra. A Sara era uma metáfora, era algodão doce", revelou à época.

O funeral da artista aconteceu esta quinta-feira, 23 de novembro, e segundo o testemunho da jornalista da TVI Conceição Queiroz, que marcou presença, a despedida foi "intensa".

Tendo isto em conta elegemos a última fotografia de Sara Tavares que foi partilhada na sua página de Instagram como Foto da Semana, em jeito de homenagem.

Vale notar que esta semana assinalou-se mais uma morte no mundo das artes: do encenador Carlos Avilez.

A partida deu origem a diversos tributos, uma vez mais de Marcelo Rebelo de Sousa, e de algumas figuras públicas, como foi o caso de Ruy de Carvalho, Maria do Céu Guerra, ou Rita Ribeiro.

As cerimónias fúnebres acontecerão hoje.

