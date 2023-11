A morte de Sara Tavares, aos 45 anos, deixou a comunidade artística de luto e são imensas as homenagens que lhe estão a ser feitas nas redes sociais.

Entre as várias mensagens, destacam-se as palavras de Luísa Sobral, que decidiu partilhar um texto cheio de memórias especiais.

"Chamava-me Luisinha, e eu que nunca fui de diminutivos gostava de como o meu soava quando ela o dizia. Talvez porque estar com ela me fizesse sempre voltar ao tempo em que eu era um diminutivo daquilo que sou hoje. Ouvia o seu "Luisinha" e voltava a ter 13 anos e a descobrir o 'Mi ma bô' com o meu pai, a decorá-lo de uma ponta à outra e a sonhar vir a ser cantautora como ela", começou por recordar.

"Voltava a ter 16 anos e a apaixonar-me pela primeira vez ao som do 'Nha Cretcheu'. Ir com o motivo dessa paixão ao lançamento do 'Balancê' e esconder-lhe um disco no casaco como prova do meu amor. Voltava a sofrer ao som do 'Balancê' por ele ser apaixonado pela música da Sara mas não por mim. Voltava ao momento em que a vi tocar em Boston, na universidade onde estudava música, dizendo a todos com o maior orgulho 'Ela é portuguesa!' Voltava aos primeiros dias de mãe, quando embalava o meu filho que chorava sem parar e lhe cantava como um mantra: 'é mim que tá te chorar, é mim que tá cantar, é mim que bo ouvi, é mim'", contou.

"Cruzámo-nos muitas vezes. A calma e o sorriso da Sara eram pontos de luz, como diz a sua canção, comportavam-se como painéis solares. Conseguíamos guardar aquela luz e alimentarmo-nos dela dias e dias. Entrevistei-a em sua casa para o meu podcast, ao som da sua máquina de lavar a roupa. Guardo todas essas memórias com muito amor", partilhou de seguida.

"Hoje, no caminho para a escola, expliquei aos meus filhos que estava triste porque alguém de quem eu gostava muito tinha ido para o céu. Pus o 'Mi ma bô' e dançámos durante todo o trajeto. Não há melhor maneira de celebrar um músico que ouvindo a sua música. Partiu a Sarita mas temos a sorte de ainda podermos chorar com ela, dançar com ela e apaixonarmo-nos com ela. Que sorte a nossa", escreveu, por fim.

Sara Tavares morreu este domingo, dia 19 de novembro. A cantora estava internada no Hospital da Luz, em Lisboa. Lutava contra um tumor no cérebro desde 2009.

