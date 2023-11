A Sony Music Portugal, que trabalhava a carreira de Sara Tavares, anunciou ao início da tarde desta segunda-feira, dia 20 de novembro, que as cerimónias fúnebres da cantora não serão públicas.

A nota, partilhada em conjunto nas redes sociais de Sara, começa da seguinte forma: "A nossa querida Sara, partiu ontem em paz, rodeada da sua família. As cerimónias fúnebres, serão reservadas apenas à família e amigos, pelo que pedimos que respeitem a privacidade deste momento de dor".

No comunicado consta ainda um agradecimento por "todas as demonstrações de amor e carinho". "A Sara deixa-nos um legado único como artista e ser humano, as suas canções continuarão a tocar corações. Obrigado Sara, por tanto", pode ler-se por fim.

Sara Tavares morreu no passado domingo, aos 45 anos. Lutou durante mais de uma década contra um tumor cerebral.

