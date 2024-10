A família do músico emitiu um comunicado no qual revela que as informações sobre as cerimónias fúnebres serão dadas em breve.

A família de Marco Paulo emitiu um comunicado na sequência da morte do cantor, que aconteceu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, após uma luta contra o cancro. "É com profunda tristeza que a família informa o falecimento de Marco Paulo, que partiu pacificamente, hoje, dia 24 na companhia dos seus entes queridos. Aos 79 anos terminou a sua batalha contra o cancro, em paz e rodeado de todos os cuidados e o amor da família, amigos e fãs. Hoje, despedimo-nos do homem lutador, sorridente e generoso, que ao longo de 58 anos marcou gerações e milhares de pessoas, tornando-se um nome incontornável da música portuguesa. A sua voz inconfundível e o seu talento permanecerão para sempre na memória daqueles que o acompanharam ao longo dos anos. Teremos saudades!", lê-se. Pedindo ainda que "respeitem a privacidade da família e amigos mais próximos", a família informa que "em breve serão anunciadas as cerimónias fúnebres, para que todos possam prestar uma última homenagem ao nosso grande amigo". Leia Também: Luciana Abreu sobre Marco Paulo: "Não sei como dar a notícias às gémeas"