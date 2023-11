A notícia da morte de Sara Tavares gerou uma 'onda' de tristeza à qual só as grandes estrelas têm direito. A cantora perdeu a vida este domingo, aos 45 anos, depois de uma longa batalha contra um tumor cerebral, e na despedida foram várias as figuras públicas que fizeram questão de reagir.

A nível de Estado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o primeiro a reagir, logo no domingo, reconhecendo a sua "vocação, dedicação e determinação". O primeiro-ministro, António Costa, expressou, esta segunda-feira, "profunda tristeza" por "morte prematura" de Sara Tavares

Catarina Furtado, a apresentadora da primeira edição de 'Chuva de Estrelas', formato que tornou Sara conhecida junto do público, foi uma das primeiras caras conhecidas a fazer uma publicação nas redes sociais sobre esta triste notícia. "Não tenho palavras", começou por escrever, acrescentando depois: "A Sara. Tão única. Tão completa. Tão cedo... As lágrimas que me correm são de um amor eterno. Ouçam-na. A sua música. As suas palavras. A sua doçura. Guardem o seu mistério. Para sempre, Sara".

Daniel Oliveira optou por partilhar uma imagem de ambos no cenário do programa 'Alta Definição', captada já no final de uma grande entrevista que fez à cantora. "Um ponto de luz, a Sara", escreveu ainda o diretor de Programas da SIC.

Aurea definiu a colega de profissão como uma das suas "maiores inspirações" e acrescentou a frase "o coração fica tão triste".

"Querida Sara Tavares, que triste a notícia da tua partida. Tinhas a voz de um anjo e vais deixar tantas saudades", escreveu Teresa Guilherme, que deixou por fim um "beijo enorme" a Sara.

Alexandra Lencastre publicou uma fotografia da cantora em palco e escreveu apenas "querida Sara, brilha no céu agora".

António Sala recordou uma fotografia de ambos e abriu a legenda com a frase "partiu a menina da voz maravilhosamente doce". "Partiu cedo demais e deixa-nos um enorme e doloroso silêncio. Partiu a Sara Tavares e ficamos todos muito chocados. Obrigado amiga pela magia e espiritualidade que nos oferecias. Descansa em Paz e até sempre querida Sara", acrescentou o comunicador.

Já Ana Marques recordou um encontro recente com Sara Tavares que nada fazia prever esta triste notícia. "A Sara contou-me das novas músicas que em breve dariam um disco. Rimo-nos ao descobrir que afinal vivíamos tão próximas. Abordou, por iniciativa própria, as questões de saúde. Estava tudo bem e sentia-se muito feliz e entusiasmada com novos projectos. Despedimo-nos num 'até breve' garantido… e agora isto!", fez notar a apresentadora, surpreendida com a morte da cantora.

Quem também lembrou um encontro com a artista foi António Raminhos. "Há muitos anos, estava eu a sair do psicólogo quando encontrei a Sara Tavares num café. Fui ter com ela, pedi desculpa por interromper, e disse-lhe: "fizeste-me muita companhia na faculdade, enquanto estudava, e em momentos mais difíceis. Sobretudo a tua música' Eu sei'" (...) Trocámos mais algumas mensagens nos últimos anos e lembrava-me muitas vezes dela. E vou continuar a lembrar-me. Obrigado Sarita".

Vanessa Oliveira sublinha que Sara Tavares "é uma das grandes", alguém que "teve uma vida que lhe deu e tirou tudo".

Nilton preferiu destacar a as qualidades de Sara: "Gente boa. Sempre querida, educada e talentosa. Merecia muito mais tempo".

"Que dia tão triste para a música, para Portugal, para o mundo", começou por escrever Joana Solnado. A atriz acrescentou ainda que o "amor" e "timbre" de Sara "embalaram décadas, brilhantemente, com delicadeza, carinho, genialidade". "És e serás sempre tão grande. Tive o prazer do teu sorriso, do teu abraço. Obrigada por tudo", concluiu.

A apresentadora Fátima Lopes também se pronunciou, tendo dito que esta é "uma partida prematura" que faz do passado domingo um "dia triste".

Sílvia Alberto partilhou com os seguidores uma curiosidade que envolve, precisamente, Sara Tavares. "Desde que os meus filhos nasceram que é a voz da Sara que os embala noite após noite… 'Olha esta luzinha do teu lado a brilhar, assim nunca está escuro nem ficas sozinha'. Sinto que a sua voz sempre tem vivido na nossa casa, com esta e com outras canções. E assim continuará a ser. Lamento muito esta despedida forçada e precoce", escreveu a apresentadora.

Já Raquel Tavares diz que "nunca a frase 'um ponto de luz' fez tanto sentido".

Nuno Eiró, na manhã desta segunda-feira, sublinhou que Sara marcou uma geração com "doçura no tom e nas palavras, leveza , simplicidade e talento que arrepiava a pele e emocionava a alma".

