Também Bruno Nogueira entrou na lista de homenagens públicas a Sara Tavares. O humorista, no Instagram, publicou um vídeo que remonta a 2016, altura em que subiu ao palco com a cantora.

"Em 2016, para comemorar o 10 de Junho, demos um concerto do 'Deixem o Pimba em Paz' no Terreiro do Paço, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Queríamos ter convidados, e foi uma escolha feliz e consensual entre todos, convidar a Sara Tavares", começou por explicar Bruno, que ainda disse: "Quando à tarde fizemos com ela o ensaio de som, percebemos que a noite já estava ganha".

De seguida, Bruno destacou que "foi uma noite bonita" e que no final, já no camarim, todos os artistas envolvidos comentaram o "estoiro de talento que a Sara tinha feito acontecer em palco".

"Deixo um abraço sentido a todos os familiares da Sara, e esta memória dela a levar tudo à frente", concluiu ainda Bruno Nogueira.

A partilha mereceu um comentário de Catarina Furtado, que apenas deixou um emoji de um coração.

