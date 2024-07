Depois do enorme sucesso que os seis espetáculos de 'Uma Nêspera no C*' tiveram, eis que o projeto humorístico está de volta, mas sobre a forma de documentário.

O anúncio foi feito por Bruno Nogueira na sua página de Instagram, revelando que a estreia está prevista já para o inverno deste ano.

Num vídeo, que mostra os bastidores dos espetáculos, Bruno aparece na companhia de Nuno Markl e Filipe Melo, com quem partilhou o palco.

Vale notar que a ideia surgiu em 2015 e, desde então, tem conquistado milhares de fãs.

