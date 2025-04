A propósito do 25 de Abril, data que hoje se celebra, Nuno Markl lembrou um dos momentos que se tornou icónico no âmbito da celebração da data. Aconteceu em 2020, altura de pandemia, durante um vídeo em direto que Bruno Nogueira fez com o artista Vhils.

Ao som de 'Grândola Vila Morena', de Zeca Afonso, o artista ia desenhando a imagem do cantor de intervenção na parede.

"Das mais bonitas homenagens a este dia! Simplesmente inesquecível", notou Markl na sua página de Instagram.

Ora veja: