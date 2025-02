Eduardo Madeira completa 53 anos de vida esta terça-feira, 25 de fevereiro. A data não foi esquecida pelo amigo Nuno Markl, que resolveu dar-lhe os parabéns lembrando um sketch icónico em que ambos participaram.

"Este sketch dos 'Contemporâneos' é heróico a vários níveis. A interpretação do Eduardo Madeira é heróica em toda a sua intensidade, assim como heróicas foram todas as vezes em que não explodi a rir, porque era simplesmente impossível não estar a gargalhar por dentro - e às vezes por fora - com isto", escreveu ao lembrar as imagens na sua página oficial de Instagram.

"O Eduardo faz muitos bonecos que adoro, mas os meus favoritos são estes: cidadãos profundamente enervados e indignados com coisas. Faz hoje anos, este hilário compincha. Parabéns, grandioso Eddie", declarou ainda.

Por fim, o radialista desculpou-se pelo penteado que tinha na época. "Peço desculpa pela minha enorme guedelha. Tanto cabelo, meu Deus", rematou.

'Os Contemporâneos', recorde-se, era uma série de humor da RTP1.

