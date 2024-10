Discreto no que à sua vida pessoal diz respeito, Nuno Markl surpreendeu os internautas ao partilhar nas redes sociais uma declaração de amor dedicada à namorada.

"Os meus dias e a minha mente tendem a ser caóticos e rabiscados e cheios de borrões de tinta. Mas depois chega a aniversariante do dia e traz beleza, arte, amor e a demonstração de que é possível criar cosmos no meio do caos", começou por declarar, juntando às suas palavras uma fotografia de Teresa Sacramento.

"Esta mulher heróica - de mais maneiras do que ela gosta de admitir - faz hoje anos e é uma alegria festejá-los com ela pela quarta vez. Parabéns, minha super Teresa", completou.

Recorde-se que o namoro com Teresa Sacramento é o primeiro que o radialista assume publicamente depois de ter terminado o casamento com Ana Galvão, com quem tem um filho em comum.

Leia Também: Nuno Markl partilha mais um 'cheirinho' da nova temporada de 'Taskmaster'