Parece que as gravações da quinta temporada do 'Taskmaster' estão mesmo a terminar. Nuno Markl, árbitro das tarefas, tem partilhado algumas imagens dos programas que se avizinham, deixando as expectativas dos fãs do programa cada vez mais elevadas.

Esta terça-feira, 22 de outubro, o apresentador da RTP publicou aquilo que parece ser a imagem de um ecrã de computador, na qual se pode ler: "Guião Taskmaster".

"No princípio são as tarefas; entre elas e o momento glorioso em que o puzzle se junta todo no estúdio, eis a fase mais sossegada e introspetiva em que o Vasco Palmeirim e eu, com o apoio do Ricardo Lima, matraqueamos teclados na construção dos guiões dos programas", começou por escrever Markl na legenda que acompanha a fotografia.

"Não há um passo em todo este processo que não dê valente gozo. Neste momento, tenho estado a ver as tarefas que gravámos, já montadas. Estou bem feliz com o resultado. Acho que vocês vão apreciar os píncaros de desespero, desenrascanço e puro e simples disparate a que chega este bando", acrescentou ainda.

Além destas pequenas revelações, o apresentador afirmou ainda que "desde o início que havia a possibilidade de termos um guionista a escrever para nós, mas dado o extremo afeto que temos pelo programa, desde esse mesmo início que o Vasco e eu sentimos que tínhamos de ser nós a escrever isto".

Nos comentários, Nuno Markl respondeu a um seguidor, afirmando que a quinta temporada de 'Taskmaster' poderá estrear "algures no primeiro trimestre de 2025", mas que os fãs podem ainda ansiar por um programa especial de fim de ano.

Leia Também: Nuno Markl sobre 'Taskmaster Fim de Ano': "Épico"