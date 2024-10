Depois de anunciar que a 5.ª temporada de 'Taskmaster' já estava a ser gravada, Nuno Markl fez, esta quarta-feira, 30 de outubro, mais uma 'revelação' na sua página de Instagram a propósito do programa que tem conquistado os portugueses.

"A cozinhar guiões da temporada cinco e a ver tarefas já montadas. Estou a rir muito com as tropelias dos esplêndidos quatro e da fina seleção de convidados", escreveu o apresentador referindo-se ao elenco desta temporada: Gabriela Barros, Gilmário Vemba, Pedro Alves e Ana Garcia Martins.

"Uma das coisas que me deixa mais em pulgas: as tarefas com regras secretas que eles resolveram - ou não - sem perceber bem como, porque só vamos explicar a solução no estúdio", acrescentou ainda.

"Começamos a gravar as sessões de estúdio na próxima semana. Belos forrobodós que aí vêm no 'Taskmaster'", concluiu.

Nuno Markl referiu anteriormente que a 5.ª temporada de 'Taskmaster' poderá estrear "algures no primeiro trimestre de 2025", mas que os fãs podem ainda ansiar por um programa especial de fim de ano.

