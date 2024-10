As gravações da quinta temporada do 'Taskmaster' continuam a decorrer. Nuno Markl, árbitro das tarefas, tem vindo a falar sobre os programas que se avizinham, deixando as expectativas dos admiradores cada vez mais elevadas.

"Não posso revelar nada, mas, daqui das gravações, posso só assegurar que o 'Taskmaster Fim de Ano' será o Assalto ao Arranha-Céus dos Taskmasters", nota.

"Um blockbuster, um épico, um monumento, um clássico instantâneo, uma razão para ficarem em casa na noite de 31/12. Juro", completa.

