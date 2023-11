Sara Tavares foi recordada e homenageada por muitas caras conhecidas, tanto nas redes sociais como na televisão portuguesa. No 'Goucha' da TVI, por exemplo, o apresentador Manuel Luís Goucha terminou o programa com carinhosas palavras sobre a artista que morreu este domingo, dia 19 de novembro.

"Luz não faltava a Sara Tavares, é das artistas mais inspiradoras do nosso panorama musical", começou por dizer.

"É curioso como passados mais de 30 anos a fazer programas diários, nunca tive oportunidade de conversar longamente com a Sara Tavares. Tenho pena de não acreditar no céu e em Deus, mas se houver um céu dos artistas, lá irei para conversar com a Sara", completou. Para ver este momento, clique aqui.

