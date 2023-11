Rita Ribeiro juntou-se às várias homenagens que foram feitas a Carlos Avilez nas redes sociais.

O ator e encenador morreu na madrugada de quarta-feira, dia 22 de novembro, aos 84 anos, e Rita Ribeiro não deixou de destacar as boas memórias que guarda do artista.

"Tinha eu 15 anos quando a minha querida mãe fazia parte do Teatro Experimental de Cascais com o grande Carlos Avilez! Aqui era 'Breve Sumario da História de Deus'! Marcou-me profundamente esta vivência", partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

