Depois de Portugal ter perdido duas grandes referências nesta semana, com as mortes de Sara Tavares e Carlos Avilez, José Carlos Malato decidiu fazer uma reflexão sobre o facto de o país estar, aos poucos, a despedir-se de figuras com as quais todos fomos crescendo.

"Há uma geração - que foi referência para pessoas como eu - que se nos vai morrendo", começou por dizer o apresentador, numa story partilhada no Instagram.

"Sem ninguém que os substitua na mundividência, cultura, genialidade, humanismo em geral. Esta orfandade é trágica. Como são todas. Quando se perde a umbilicalidade com o mundo pouco mais resta", escreveu ainda Malato, dando por terminado o desabafo. Ora veja:



© Instagram/Malato

