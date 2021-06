Flávio Furtado decidiu ir ao seu baú de memórias e lembrar os tempos em que trabalhou lado a lado com Cristina Ferreira, quando esta ainda apresentava as manhãs da TVI no programa 'Você na TV'.

Na sua conta de Instagram, o comentador do social e reality shows partilhou uma fotografia antiga onde aparece ao pé da atual diretora da TVI.

"Esta foto tem 5 anos. Éramos tão felizes…", escreveu na legenda da publicação.

Ainda se lembra de Cristina Ferreira nesta fase?

Leia Também: Cristina Ferreira destaca-se com look de lantejoulas e (grande) decote