Flávio Furtado brindou os seguidores do Instagram esta segunda-feira, 24 de fevereiro, com uma fotografia antiga dos seus primeiros tempos na TVI.

"Em semana de aniversário da TVI, entregaram-me esta foto. Um tesourinho com 15 anos", realçou, mostrando a referida imagem na sua página oficial de Instagram.

"Estava na estação há quase dois anos e este fato era a 'farda' com que fazia reportagens para o 'Você na TV'. Belos tempos… Como o tempo passa", completou, lembrando que fazia parte da equipa de sucesso do programa matutino do canal - apesentado por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.

