Flávio Furtado viajou para o Brasil no início desta semana, mais concretamente para São Paulo. Uma das suas companheiras de viagem foi a influencer Bruna Gomes.

Esta quinta-feira, 27 de fevereiro, o comentador da TVI voou de São Paulo para o Rio de Janeiro. E claro, para celebrar o Carnaval.

Flávio Furtado partilhou um vídeo no Instagram da aterragem do avião e escreveu na legenda: "Rio, cheguei! E não podia ter tido melhor recepção. Que comece o Carnaval".

Já nas histórias da mesma rede social, pode ver-se o comentador no hotel Copacabana Palace - onde foi recebido com umas flores - e ainda em momentos de lazer e degustação. Destacam-se ainda os bilhetes que conseguiu para o Baile do Copa.



Na quinta-feira, Flávio Furtado tinha partilhado uma fotografia com os amigos de São Paulo, na qual garantiu: "Até já amigos de São Paulo, volto já já! Mas é que volto mesmo".

