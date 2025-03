Flávio Furtado encontra-se a viver o maior Carnaval do mundo. O apresentador viajou até ao Brasil, mais precisamente o Rio de Janeiro, tendo tido a oportunidade de assistir aos tradicionais desfiles no sambódromo, descrevendo nas redes sociais esta experiência.

"Assistir a um desfile de escolas de samba ao vivo é sentir a energia vibrante da bateria, deslumbrar-se com as cores e emocionar-se com cada enredo", realça.

"Uma experiência inesquecível que faz o coração bater ao ritmo do samba! Vê na galeria as imagens incríveis desta noite maravilhosa", completa.

Poderá ver as fotografias na galeria.

Leia Também: "Vou ali e já venho" Flávio Furtado voa de São Paulo para Rio de Janeiro