Foi durante o 'Desafio Final - Extra' com Marta Cardoso que Vânia Sá acabou por abandonar o estúdio, em direto, já na madrugada deste sábado, dia 22 de fevereiro.

Depois de Marta Cardoso ter feito uma pergunta sobre o reality show, a ex-concorrente do 'Secret Story - Desafio Final' disse: "Deixa-me pedir desculpa porque, obviamente, esta semana estive a trabalhar muito e a meter as coisas em dia, portanto, não acompanhei. Mas também como outros comentadores - que não acompanham - chegam aqui, vêem as imagens e podem fazê-lo, como o Gonçalo Quinaz, eu também sou livre de fazer publicidade."

"Tinhas essa guardada. Trazias no bolso... Já agora que estás a mandar aqui um recado ao Quinaz...", reagiu Marta Cardoso até ser interrompida pela ex-concorrente.

"Queria que ele viesse hoje", acrescentou Vânia Sá. "Quando for assim, ligas-lhe e pedes-lhe para ele te vir fazer companhia aqui", responde Marta Cardoso.

"Mas normalmente como há comentadores que não acompanham o 24 [canal que acompanha o programa durante o dia todo] e não percebem o contexto...", continuou Vânia Sá, até ser interrompida por Flávio Furtado.

"Vânia, peço desculpa, e peço desculpa Marta, mas acho muito feio falares de pessoas que não estão aqui sentadas", manifestou Flávio. Vânia Sá 'atirou' que o comentador também "falou muito dela" enquanto estava dentro da casa 'mais vigiada do país'.

"E não disse tudo o que pensava", afirmou Flávio. "E de coisas que não são do jogo", respondeu ainda Vânia.

Numa troca de palavras em direto, Vânia Sá decidiu abandonar o programa. "Marta, vou-te pedir desculpa, não quero roubar o lugar do Flávio como comentador. Nunca foi a minha ambição. Só vim aqui mesmo fazer publicidade. Amanhã às 14h estou em direto. [...] Tenho uma prendinha para ti [Marta Cardoso], e vou sair porque tenho de ir para Paços de Ferreira."

"Obrigada por teres vindo e até à próxima", despediu-se a apresentadora Marta Cardoso. Mas não ficou por aqui.

Já a sair do estúdio, Vânia Sá dirigiu-se a Flávio: "E quando quiseres falar da minha condição financeira, trabalha tanto como eu Flávio."

"Se tu descontares para as finanças é bom, contribuis para o país e para a minha reforma", comentou de seguida Flávio Furtado. "Tudo, mais de meio milhão no ano passado", fez ainda questão de partilhar Vânia Sá.

As imagens deste momento não tardaram a ir parar às redes sociais. Veja abaixo:

