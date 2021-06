Decorreu mais uma gala do 'All Together Now', da TVI, este domingo, 20 de junho. Já na semifinal, Cristina Ferreira voltou a destacar-se no que ao look diz respeito.

Para este programa, a apresentadora escolheu um elegante vestido repleto de lantejoulas, em tons cinzento e preto. Uma peça justa e com um (grande) decote, de Isabel Sanchis, que conquistou vários elogios no Instagram.

"Arrasando, como só sabe fazer" ou "uma sereia", são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários da publicação onde mostra o visual.

