Flávio Furtado usou as redes sociais para no primeiro dia de 2025 fazer um agradecimento especial a Cristina Ferreira.

"Cristina, muito obrigado por todos os passos que me tens ensinado nesta dança da vida. Que nunca nos falte a música", declarou.

Às suas palavras, o comentador juntou as fotografias da noite de Passagem de Ano. Flávio esteve na gala final do 'Secret Story 8', apresentado por Cristina Ferreira, desempenhando o papel de comentador do reality show.

A apresentadora não ficou indiferente à amorosa partilha e escreveu na caixa de comentários: "juntos", com um emoji em forma de coração.

