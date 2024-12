Cláudio Ramos usou a emissão em direto desta segunda-feira, 23 de dezembro, do 'Dois às 10' para esclarecer uma polémica recente que dá conta de que teria feito uma exigência à direção da TVI a respeito de Flávio Furtado.

"Saiu na imprensa que eu impus à direção para que o Flávio Furtado não estivesse nas galas do 'Desafio Final' como comentador. É mentira, estás de testemunha [disse apontando para Cristina Ferreira]", começou por afirmar, deitando por terra as últimas notícias.

"Não fiz uma coisa dessas, não era capaz de o fazer e não faz sentido nenhum escreverem isso. O profissional é o profissional, o pessoal é o pessoal", afirmou.

Cristina Ferreira, que faz parte da direção do canal, confirmou as palavras do apresentador: "Verdade. A escolha dos comentadores é da direção e não do Cláudio".

Cláudio Ramos será o apresentador das galas do novo 'Desafio Final', com estreia a 1 de janeiro. Ao que tudo indica, o formato deixará de ter comentadores em estúdio, como acontece com a atual edição de 'Secret Story', apresentado por Cristina Ferreira, mas o motivo não é conhecido. Atualmente, são Flávio Furtado e Bruna Gomes os comentadores a marcar presença nas galas.